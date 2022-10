Le azzurre del Volley sono state sconfitte dal Brasile 3-1

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - L'Italia della pallavolo femminile è stata sconfitta per 3 a 1 dalnella semifinale del Campionato del mondo che si sta svolgendo in Olanda. Sabato (ore 16) ledisputeranno la finale per la medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti che erano stati battuti per 3 a 1 dalla Serbia. #WWCH2022 Ilvince 3-1, sabato l'Italia in campo per il Bronzo. RISULTATO FINALE#Italia(23-25, 25-22, 24-26, 19-25) NEWS ?? https://t.co/HRqHLJ7esD GALLERY ?? https://t.co/0YM6YmScRr#LaNazionale @ballworld pic.twitter.com/aJpTZ53dAN — Feder.it (@Feder) October 13, 2022

Leper larga parteset sono state costrette a inseguire , riuscendo ancora una volta a impattare sul 21 - 21. Le due squadre hanno lottato duramente su ogni punto e l'Italia è riuscita a ...AGI - L'Italia della pallavolo femminile è stata s confitta per 3 a 1 dal Brasile nella semifinaleCampionatomondo che si sta svolgendo in Olanda. Sabato (ore 16) ledisputeranno la finale per la medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti che erano stati battuti per 3 a 1 dalla Serbia.