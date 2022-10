La forte scossa di terremoto a Catanzaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Questa notte, 44 minuti dopo la mezzanotte, la Calabria ha tremato. Unadi, infatti, è stata registrata con epicentro nella zona di. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato di magnitudo 4.4. Molte persone, spaventate da quelboato e dalla paura di crolli e cedimenti dei palazzi, sono scese in strada. Fortunatamente, però, i vigili del fuoco locali hanno spiegato che non ci sono state segnalazioni di danni ai palazzi. Il sindaco della città, capoluogo della Calabria, ha annunciato che per oggi le scuole rimarranno chiuse. DATI #RIVISTI #ML 4.4 ore 00:44 IT del 13-10-2022, Costa Ionica Catanzarese () Prof=36Km #INGV 33063421 https://t.co/ujbmAB8MqG — ...

