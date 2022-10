Grande Fratello Vip 2022-2023 | le anticipazioni della puntata di oggi | 13 ottobre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Stasera, giovedì 13, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsodi ...

