Giorgia Meloni alla Camera | l' applauso e i selfie con i colleghi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La leader di FdIè arrivata in aula a Montecitorio per la prima chiama per l'elezione del presidente di Montecitorio accolta da undei neo - deputati del suo partito. Tailleur ...

La leader di FdIè arrivata in aula a Montecitorio per la prima chiama per l'elezione del presidente di Montecitorio accolta da un applauso dei neo - deputati del suo partito. Tailleur nero e camicia ...Due figure di alto profilo sarebbero di grande aiuto alla futura Premier,. Intanto proprio lei, la vincitrice indiscussa delle elezioni del 25 settembre, è impegnata nelle trattative ...Il quirinalista Marzio Breda, giornalista del Corriere della Sera, è ospite dell’edizione del 13 ottobre de L’Aria che Tira, talk ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6373fabe-c596-c58b-5f11-2a0fc00ebd ...