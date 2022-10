Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme su Instagram | ecco il VIDEO

Una serata con l'amico Alex Nuccetelli, diffidato dalla Blasi, e altri intimi I due scatenati al Jero Restaurant a Ponte Milvio tra canti, sorrisi e balliufficializza l'amore con Noemi Bocchi , dopo mesi e mesi di gossip p ubblica il primo video social insieme alla 34enne a cui dice di essere legato da Capodanno. I due si concedono una ...Un breve video in discoteca:sul suo profilo Instagram ha condiviso nelle storie alcuni frame che lo vedono in un locale seduto accanto a Noemi Bocchi intenta a ballare. Fin'ora, l'ex capitano della Roma, aveva ...Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo. ... Questo è il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti, la cui separazione dalla moglie… Leggi ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...