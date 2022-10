Energia | Mazzoncini A2A | “Bene piano Milano | se sarà seguito inverno sarà senza crisi”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le misure annunciate ieri dal sindaco diBeppe Sala per contribuire al risparmio energetico “sono un bel passo avanti. Se i cittadini riusciranno a seguire le indicazioni del Comune di, penso che riusciremo a superare l’particolari”. Lo ha detto l’ad di A2A Renatoa margine della presentazione del sesto Bilancio di sostenibilità territoriale didella multiutility, in corso aavverte tuttavia: “Dobbiamo anche fare affidamento al fatto che non sia unmolto freddo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

