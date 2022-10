Cittadella vs Spal | pronostico e possibili formazioni

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sabato 15 ottobre alle ore 14 allo stadio Pier Cesare Tombolato disi affrontanovs. I ragazzi di Gorini vengono dal pari di Brescia. Ladalla sconfitta esterna a Frosinone.vs: da dove iniziamoIlresta un punto sopra la zona play out con un pari d’orgoglio a Brescia con il solito Antonucci. Il match si sblocca al 29’: punizione di Galazzi che trova l’inzuccata vincente di Ayè che batte Kastrati. La formazione di Gorini reagisce subito ma non trova il gol del pareggio. Al “Rigamonti” il primo tempo termina con i padroni di casa avanti di una rete. Nella ripresa sono i veneti a fare partita. Al 69? gli ospiti trovano la rete del pari con un azione che parte da Beretta con ...

CITTADELLA-SPAL - LE INFORMAZIONI SULLA PREVENDITA PER IL SETTORE OSPITI Il trequartista granata, Mirko Antonucci, ha commentato il momento della squadra, in vista della sfida con il suo ex compagno alla Roma, nonché nuovo tecnico della Spal, Daniele De Rossi ...Come giocherà la Spal di De Rossi E quali saranno i colpi di mercato a gennaio Scopriamo la nuova squadra di Capitan Futuro ...