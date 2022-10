Chivasso | trovato il corpo senza vita di una donna uccisa da tre colpi d’arma da fuoco mentre era in sella alla sua bici

...dell'ordine intervenute sul posto hannonel buio dei prati sotto un cavalcavia della linea alta velocità Torino - Milano, tre bossoli. Arena viveva in un alloggia di via Togliatti, a,...Abitava proprio a, in un alloggio di via Togliatti, una strada che porta all'uscita del ... I carabinieri hannotre i bossoli vicino al cadavere. E almeno un proiettile risulta andato a ...Indagini in corso a Chivasso, nel torinese, dopo che nelle scorse ore è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna italiana sulla cinquantina, trafitto da tre colpi d’arma da fuoco. Secondo le p ...Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato ritrovato in frazione Pratoregio a Chivasso (Torino). Secondo i primi riscontri la donna, che era in sella a una bici, sarebbe stata raggiunta da tr ...