Betis-Roma | le formazioni ufficiali | c’è Belotti dal 1?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la quarta giornata del gruppo C. Gli andalusi sono a punteggio e, in caso di vittoria questa sera, sarebbero già qualificati con due giornate d’anticipo. Sarebbe assicurato anche il primo posto in caso di mancato successo del Ludogorets contro l’Helsinki. La compagine spagnola ha già vinto la gara di andata contro i giallorossi in rimonta, grazie alle reti di Guido Rodríguez e Luiz Henrique che hanno vanificato il vantaggio iniziale di Paulo Dybala. In questa edizione dell’Europa League i biancoverdi proveranno a migliorare il risultato della scorsa stagione, quando si sono fermati agli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. In campionato, ilè reduce dal pareggio a reti bianche contro il Valladolid ...

Siviglia -(ore 18.45 su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Dazn e in streaming su Now) Il pensiero di José Mourinho è tutto per Dybala. L'argentino si è fatto male domenica sera, il ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la quarta giornata dell'Europa League 2022 - 23: le scelte degli allenatori Queste le formazioni ufficiali di, quarta sfida per i giallorossi nella Europa League ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il capitano giallorosso: "All'andata si è deciso di non farmi giocare, ma per me è importante esse qui oggi, ho tanta voglia di fare bene" ...