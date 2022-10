Berlusconi | il vaffa a La Russa e quella frase in Senato | «Le farò vedere chi sono» Cosa è successo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non è più lui, dicono tutti. Nervoso e poco regale: il Cavaliere sfigurato. Scuro in volto fin dal mattino, emozionato zero per il ritorno ine la semi rissa con Ladiventa...

Farà discutere certamente quel "" dianche perché solo pochi minuti prima il discorso della Presidente di turno del Senato Liliana Segre aveva per l'appunto richiamato tutto il ..."Il****o di Silvioa Ignazio La Russa in Senato è il simbolo dell'inizio di questa legislatura e delle difficoltà di Giorgia Meloni di formare il nuovo governo", scrive un utente su ...Berlusconi raccoglie lo sfogo di Casellati, piuttosto arrabbiata. Non sa come respingere le pressioni di chi gli dice: Meloni con noi farà la tirchia anche sulle poltrone da sottosegretari. Lui batte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...