Beautiful | Pio e Amedeo sul set della Soap Americana con Eric e Brooke Ecco il VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022)e Pioinsieme? È possibile. Il duo comico foggiano, protagonista di Emigratis, è arrivato a Los Angeles e ha recitato sul set, in onda su Canale5. I due hanno riservato una sorpresa per tutti i fanfamiglia Forrester. Scopriamo cosa è successo.

e Amedeo vogliono girare una scena die, riescono a convincere la produzione. I due hanno anche pensato a una sceneggiatura: vogliono a tutti i costi essere i figli di Eric e Stephanie ......puntata di Emigratis cone Amedeo in cabina di comando. La coppia di comici foggiani ha portato il pubblico di Canale Cinque a spasso per gli Stati Uniti, finendo addirittura sul set di...Beautiful e Pio Amedeo insieme È possibile. Il duo comico foggiano, protagonista di Emigratis, è arrivato a Los Angeles e ha recitato sul set della Soap Americana, in onda su Canale5. I due hanno ris ...“Emigratis”, Pio e Amedeo sul set di Beautiful per recitare nella soap con il ruolo dei figli di Eric e Stephanie Forrester | Video Mediaset ...