Atalanta | si spinge per Bamba | la situazione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ibrahimaè nel mirino dell'. I bergamaschi fiutano l'affare per il centrocampista centrale del 2002 in forza al...

... Lazio vicina allo 0 - 3 1 ora fa 52' La Fiorentina gestisce bene il pallone e siin avanti ... Dopo la sconfitta in campionato contro l', i viola hanno ripreso a vincere in Conference ...L'Udinese nella ripresaandando alla ricerca del pareggio trovando però unasempre molto compatta e solida. E dopo una doppia occasione al 53' non concretizzata da Maehle e Hateboer, ...Milan-Chelsea, pronostico: i rossoneri ospitano i Blues per la quarta giornata del girone di Champions League. Assente De Ketelaere ...Il tecnico: "Ai punti abbiamo fatto molto di più. Silvestri non ha fatto una parata ma il calcio è anche questo e va accettato" ...