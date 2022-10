Adriana Volpe | l’ex marito Roberto Parli smentisce le accuse | “Indignato”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nei giorni scorsiè stata chiamata a parlare in Tribunale nella causa contro. Ne sono emerse dichiarazioni pesantissime a carico dell’uomo, accusato di averla minacciata e insultata in varie occasioni.è imputato nel processo per maltrattamenti in famiglia ed a distanza di qualche giorno è giunta la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.