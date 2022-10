Agenzia ANSA

Si terrà ail 5la manifestazione per la pace organizzata da molte realtà, tra cui Acli e Arci. In queste ore è stato ultimato 'il manifesto' a cui, secondo le intenzioni dei promotori, dovrebbero ...... al corteo del 28 ottobre a Napoli promosso dal governatore della Campania Vincenzo De Luca , alla manifestazione del 5di 500 realtà sociali e sindacali, per rivendicare pace ma ... A Roma il 5 novembre manifestazione della pace Acli-Arci - Ultima Ora Si terrà a Roma il 5 novembre la manifestazione per la pace organizzata da molte realtà, tra cui Acli e Arci. (ANSA) ...(Adnkronos) – I due concerti da record di Vasco Rossi al Circo Massimo, con 140.000 spettatori in 2 giorni, sono diventati un film che arriverà nei cinema con un’uscita evento il 14, 15 e 16 novembre ...