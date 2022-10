Zingaretti | “Mi dimetto da presidente della Regione Lazio entro tre settimane Si tornerà alle urne tra il 18 dicembre e fine gennaio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Eletto alla Camera, Nicolalascia la guidae annuncia che lastra del voto sarà tra il 18. La mossa delle dimissioni, obbligatoria e scontata, avverràtre. Tempi tecnici, sostanzialmente: “La legislatura regionale è conclusa – ha detto illaziale intervistato sul sito del Messaggero – Abbiamo approvato il collegato al bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre, subito dopo io mi dimetterò”. A quel punto, ha annunciato, la “forbice credibile” per le elezioni che porteranno a scegliere il suo successore “sarà tra il 18 ...