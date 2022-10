Viktoria Plzen-Bayern Monaco | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la quarta giornata del gruppo C. I campioni in carica della Repubblica Ceca sono ultimi a quota zero punti, con la peggior difesa della fase a gironi (12 gol subiti) e il secondo peggior attacco (un gol segnato al pari dell’Eintracht Francoforte). Solo Rangers e Copenhagen vantano uno score offensivo peggiore, non avendo ancora realizzato una rete dopo tre giornate. Nelle tre precedenti partecipazioni ai gironi di Champions League i cechi hanno chiuso sempre al terzo posto, ma questa volta l’impresa appare molto più ardua visto che nel gruppo ci sono anche corazzate come Barcellona e Inter. In campionato, ilè imbattuto dopo dieci giornate e comanda la ...

Dopo le vittorie di quest'anno contro Liverpool e, l'Inter potrebbe vincere tre trasferte consecutive per la prima volta in assoluto in Coppa dei Campioni/Champions League.Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali della partita trae Bayern Monaco.(4 - 2 - 3 - 1): Stanek; Havel, Hejda, Tijani, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory. Bayern (4 - 2 - 3 - 1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, ...Asllani infatti aveva disputato solo trenta minuti prima della pausa delle nazionali, suddivisi (non equamente) in tre presenze contro Spezia, Cremonese e Viktoria Plzen. Cifre quasi nulle per un ...Se l'Inter non perde stasera, l'accesso al turno successivo potrebbe arrivare già in casa col Viktoria Plzen. Una vittoria di Busquets e compagni, invece, complicherebbe molto il cammino della squadra ...