Turiste belghe uccise | il pirata della strada era sotto effetto di alcol e droga

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Si trova in stato di fermo, con l’accusa di duplice omicidiole, l’uomo che nella notte di sabato ha investito e ucciso due giovani, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, investendole sul tratto urbano dell’A24 all’altezza di Tor Cervara, a Roma. Il 45enne, già noto alle forze dell’ordine, era fuggito a piedi verso le campagne abbandonando l’auto sul cigliodopo l’impatto: in breve è stato raggiunto dalla polizia che lo ha identificato e fermato: dalle analisi risulta che si fosse messo al volante in stato di ebrezza el’di. Domenica pomeriggio è stato inoltre portato negli uffici di polizia per essere ascoltato. Vista la sua condotta, per lui gli inquirenti potrebbero contestare anche il reato di ...

Guidava sotto effetto di droga e alcol F. M., l'uomo di 53 anni, che nella tarda serata di sabato ha travolto e ucciso Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, le due turiste belghe arrivate a Roma dal Belgio per trascorrere alcuni giorni di vacanza. L'investitore dal tardo pomeriggio di martedì è in stato di fermo ed è accusato di duplice omicidio stradale. È risultato positivo ai test per alcool e droga. Le ragazze erano scese dall'auto per soccorrere persone coinvolte in un altro incidente.