Trentino | per la terza volta saltano l’elezioni a Lona Lases | due anni fa l’inchiesta per ‘ndrangheta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per lale elezioni comunali a, piccolo comune insquassato un paio d’fa da un’inchiesta sulla– il processo è in corso è c’è già stata la prima condanna per mafia in– e sugli interessi delle cosche sulle cave di porfido. Nessuno ha presentato le candidature entro l’11 ottobre, giorno in cui scadevano i termini per presentarle. Le elezioni si sarebbero dovute svolgere il 13 novembre, ma ora tutto slitterà alla primavera 2023. Il Comune è retto da un commissario straordinario, che però ha già annunciato di voler lasciare l’incarico, di conseguenza dovrà esserne nominato un altro. “Quando nessuno si presenta all’appuntamento delle elezioni è una sconfitta di tutta la ...

Ufficio Stampa

... mi ha raccontato una storia molto eloquente su questo: è andato al mercatocomprare delle mele ma se ne vendevano solo proveniente dale dall'Alto Adige. Questo è assurdo! Le mele ...Soprattutto quando i nonni erano in vacanza ine loro li raggiungevano . Le indagini ... L'uomo, come già detto, ora è a processoviolenza sessuale aggravata. Le due ragazzine sono state ... Conferenza EUSALP sull'energia 2022: le idee del Trentino per la transizione energetica Kurt Pancheri si è dimesso da capogruppo della Lega in consiglio comunale a Bolzano. Recentemente, a termine di una seduta del consiglio comunale, il volto storico del Carroccio in Alto Adige aveva ve ...Il 10 ottobre per Luis Carlo Bertini di Cimego è stato il coronamento della sua passione per il pianoforte con il brillante conseguimento della laurea in pianoforte solistico di primo livello. VIDEO ...