Totti-Ilary | dopo i Rolex e le borse griffate ecco le scarpe d’oro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Adesso i due ex si contendono 100 paia di calzature e la Smart di famiglia. Il divorzio si è trasformato in una saga di basso livello, ma è impossibile ignorarlo perché parla anche di noi

, le scarpe griffate sottratte dopo le borse: sparita dal guardaroba tutta la collezione Francescofa sul serio con Noemi Bocchi A riportare l'indiscrezione è il settimanale Chi ...Non lo dica a, altrimenti le fa sparire anche questo...". Ovvero il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco, la cui separazione dalla moglieBlasi è il caso mediatico dell'anno. L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell'ex capitano della ...Obre si terrà la prima udienza del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Da mesi non si parla che di questo giorno tra speculazioni e… Leggi ...Francesco Totti fa sul serio con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Pare che i due andranno presto a convivere a Roma Nord. Non solo: sembra che l'ex calciatore abbia già regalato un prezioso anello all ...