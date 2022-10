Terremoto oggi Roma | scossa a Nord di Ciampino

Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici Cosa fare prima, durante e dopo unDai consigli per limitare i danni ...Michele Toniaccini , presidente di Anci Umbria: "Ringrazio i tanti Sindaci e le Anci regionalipresenti. Ringrazio Curcio anche per la sua attenzione per la ricostruzione post. Questa ...Terremoto a Roma. Le scosse sono state avvertite a partire dalle ore 23.39 alle porte di Roma e nel quadrante sud-est della Capitale ...Lievi scosse sismicjhe, di magnitudo 2.1, sono state avvertite na partitre dalle ore 23.39 alle porte di Roma e nel quadrante sud-est della Capitale ...