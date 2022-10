Tennis | Dominic Thiem | “Voglio tornare a vincere uno Slam Alcaraz sta cambiando il gioco”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo due stagioni condizionate da molti infortuni, soprattutto quello al polso, che lo hanno fatto scivolare al numero 165 della classifica mondiale,sta cercando di ritrovarsi e riquel giocatore capace dilo US Open 2020. Un cammino complicato, ma ilta austriaco sta iniziando a trovare la fine di questo incubo, come raccontato nell’intervista al quotidiano spagnolo AS: “Finalmente il polso sta bene. E’ stato molto complicatoal 100%, sono stato molto tempo senza giocare al meglio. Il dritto era sparito, passato dall’ essere un colpo molto buono a uno quasi zero. Mi ci è voluto molto lavoro per riaverlo. Ora sono sulla buona strada“.analizza anche il suo rovescio, considerato anche uno dei migliori del circuito, ...

OA Sport

