“Subito il cessate il fuoco Ma per fare la pace non basta fermare la guerra”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Francesco Vignarca è coordinatore della campagne di Rete Italianae Disarmo, che di guerre (e soprattutto) disi occupa da sempre. Per il 21, 22 e 23 ottobre la Rete ha lanciato una mobilitazione (l’ennesima nelle piazze italiane). Vignarca, ora è un proliferare – finalmente – di marce della. Che ne pensa? “Se ne parla. Noi ne abbiamo sempre fatte, da sempre. Ora vedo che c’è molta fibrillazione per una manifestazione nazionale ma qualora venga fatta sarà per noi una tappa di un cammino, che per noi sull’Ucraina è iniziato il 26 febbraio a Roma. Anzi, direi anche prima, visto che dal 2014 sottolineavamo la situazione in quei territori mentre molti politici che ora pontificano facevano accordi politici e economici con la Russia Putin. Abbiamo dal 21 al 23 ottobre manifestazioni diffuse in tutto il territorio nazionale. ...

Sabato scorso si è tenuto il grande corteo della Cgil a Roma, dove sonoaccorsi diversi ... ilil fuoco è prioritario, si rischia l'olocausto'. Tra i primi ad aderire è la Cgil, convinta ...Chiediamo al nostro governo di sospenderel'invio di armi all'Ucraina e di mettere in atto tutte le azioni che possano portare a un immediatoil fuoco. Guerra in Ucraina, Turchia: "Subito cessate il fuoco". Domani incontro tra Erdogan e Putin. Cina pronta a collaborare per la pace In un’intervista a Fanpage.it Lia Quartapelle, deputata e responsabile Esteri del Pd, spiega perché sarà domani al sit-in per la pace in ...Letta va al sit in davanti l'ambasciata russa. Orlando e altri a quella di Arci e Acli di metà novembre. Sensi ne chiede un'altra: "Un sit in contro ...