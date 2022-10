Samantha Cristoforetti ferita nello spazio | cerotto sulla fronte L' Esa spiega cosa le è successo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gioviale, chiara e con un, comandante della Stazione spaziale internazionale è apparsa così nell'ultimo video su TikTok , in cui mentreva...

Gioviale, chiara e con un cerotto sulla fronte., comandante della Stazione spaziale internazionale è apparsa così nell'ultimo video su TikTok , in cui mentre spiegava cosa accade ad un oggetto nello spazio, un giroscopio, ...Ci siamo,è pronta per rientrare dallo spazio dalla sua seconda missione. L astronauta è diventata comandante della Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 28 settembre , diventando la ...Gioviale, chiara e con un cerotto sulla fronte. Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione spaziale internazionale è apparsa così nell'ultimo video su TikTok, in cui ...E' prevista nella notte, alle 1,05 italiane del 13 ottobre, la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) della navetta Crew Dragon Freedom con l'equipaggio Crew 4, del quale fanno parte Sa ...