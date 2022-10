Roma | Ultima Generazione blocca ancora il traffico

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), gli attivisti per il clima dihannoto ilcon due blitz, uno in via Salaria e l’altro in viale Marco Polo, alla Garbatella. Una doppia protesta che ha mandato ilin tilt intorno alle 7:45. Gli agenti della polizia, i carabinieri e la polizia locale sono intervenuti insieme al personale della Digos, impegnati a parlare prima con gli attivisti e poi a spostarli di lato, mentre altri manifestanti tornavano subito a risedersi per terra impedendo alle macchine di passare. Gli ambientalisti avevano già messo in atto una protesta di questo genere diverse volte in passato. Questa volta in due punti diversi. L'articolo proviene da Italia Sera.