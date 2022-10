Risposta a Putin? La NATO organizza esercitazioni nucleari

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nelle ultime ore laha confermato una serie di, già pianificate da tempo e da molti avvertite ora come unaal Presidente Russo Vladimir. Un portavoce ha inoltre dichiarato che lacontinua a monitorare le posizioni delle armirusse che restano stabili ma l’attenzione, e la tensione, restano alte. A proposito di, il Presidente USA Joe Biden ha dichiarato di non vedere alcuna opportunità nell’incontrare il suo collega russo ma resta comunque aperto ad eventuali dialoghi nel caso questi fossero in direzione di un alleggerimento della situazione in Ucraina. Ucraina che nel frattempo ha beneficiato di un nuovo rifornimento di armi da parte delle forze occidentali e la controffensiva ...