Non è solo il velo L’Iran verso la rivoluzione?

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Non è una protesta, è l’inizio dellacontro il regime degli ayatollah”. “Limitare le manifestazioni a una richiesta di più diritti per le donne è sbagliato”. Sono le voci che Formiche.net ha raccolto dai parenti che vivono in Italia di alcune persone che da settimane sfidano le forze di sicurezza iraniane per protestare per la morte di Mahsa Amini, morta secondo le autorità di Teheran per malattia e non per le percosse ricevute durante il fermo della polizia religiosa che l’ha picchiata perché non indossava correttamente il. Secondo Iran Human Rights sono almeno 201 persone, di cui 23 bambini, uccise nelle proteste che hanno invaso: 108 nelle manifestazioni delle ultime tre settimane dopo la morte della giovane; 93 negli scontri nella città di Zahedan, nella provincia sud-orientale del Sistan-Baluchistan, dopo ...