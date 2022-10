Napoli incontenibile | Ajax travolto 4-2 Azzurri agli ottavi di Champions

...Champions e ci sarà bisogno soprattutto di Lukaku per questo rush finale fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalla vetta che dista otto punti con unche ad oggi sembra...in cui lo prendi in pieno al Beppe Viola (nato a Milano nel 1939 e morto dopo un Inter -, il ... Anche quarant'anni dopo, insomma, Beppe Viola resta un magma. Il 17 Ottobre al Teatro ...Il Napoli parte subito forte e al 4' passa già in vantaggio ... a siglarlo è Raspadori che raccoglie uno splendido assist dalla sinistra offerto da un incontenibile Kvaratskhelia. Forti del doppio ...Gli uomini di Spalletti vincono 4-2 e volano agli ottavi con ben due turni d'anticipo. 0-0 tra Brugge e Atletico Madrid.