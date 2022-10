Milan | stampa inglese | Leao nel mirino del Psg se va via Mbappè

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Rafaelsarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Ilè stato bravo a portarlo in rossonero ma adesso il suo talento è ben noto a tutti e i grandi club sono intenzionati a strapparlo al Diavolo che, intanto, continua a lavorare sul rinnovo di un contratto in scadenza nel 2024 come ha confermato anche Paolo Maldini nella serata di ieri. Secondo il Daily Mail il Chelsea è tra le società in prima fila per l’esterno portoghese, ma lo stesso tabloid britannico oggi inserisce nella corsa anche il Psg che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri, soprattutto se Kyliandovesse lasciare Parigi. La situazione è in divenire e probabilmente sarà decisivo il prossimo mese prima della pausa per i Mondiali. SportFace.