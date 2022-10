(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel day after la sconfitta contro il Chelsea prevale la rabbia in casaper non aver avuto la possibilità di giocarsi una partita...

Calciomercato.com

Ilera sceso in campo con una formazione insolita che avrebbe dovuto sorprendere Potter. Al ... Davanti alla difesa c'era Bennacer, con Krunic, Tonali e Diaz più avanti dietro due punte,e ......tra Salisburgo e Dinamo Zagabria fa sì che ilsia in corsa per qualificarsi. Oltre a Tomori, di insufficiente c'è stato anche Krunic, apparso un po' falloso. Anche Dest e soprattuttoche ... Milan, Giroud è in riserva: da Origi a Rebic, ecco il piano di Pioli Il Milan cerca di reagire e va vicino al pari al 27': Brahim Diaz riceve sull’esterno, rientra sul sinistro e crossa per Giroud che tutto solo di testa mette sul fondo. Al 34' il Chelsea che nel ...Blog Calciomercato.com: Milan-Chelsea 0-2 (21' Jorginho (R), 34' P.Aubameyang ) Formazione Milan: 4-3-3: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (35' st ...