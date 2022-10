Le marce di protesta contro la II Guerra Mondiale

Leggi su butac

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Su Facebook sta cominciando a circolare lo screenshot di un video che a noi è stato segnalato sulla bacheca di Matteo Flora, lo screenshot che circola è questo: Viene condiviso citando una frase di Edmund Burke: “Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla” I due fermo immagine mostrano delle persone con dei cartelli di, su uno si legge: Hitler has not attacked us Why attack Hitler? (Hitler non ci ha attaccato, perché attaccare Hitler?) E sull’altro: Arm Britain and prolong the war (Armate la Gran Bretagna e prolungate la) Il video lo potete visionare qui: Il filmato è originale del 1941, la sua edizione completa e in qualità migliore la si trova sul sito del Museo dell’Olocausto degli Stati Uniti dove però, nella descrizione, viene riportato questo: Gli storici dell’USHMM (United State Holocaust Memorial Museum) sospettano ...