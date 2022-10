ilGiornale.it

...d'Italia Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'evento del partito spagnoloe ... Ore 14:05 - Giorgia Meloni: la famiglia, ladegli scarafaggi e quell'eterno esame di maturità. ...L'abbiamo sentita arringare il popolo dicon toni feroci dei quali si è pentita, confermando ... Ladegli scarafaggi Mitologia vuole che Giorgia non abbia paura di niente e di nessuno, se non ... La Vox-fobia della sinistra per colpire la Meloni Per Vox la strada è ancora lunga, ma la vittoria di Fratelli d'Italia ha galvanizzato gli animi e nell'ultimo anno i risultati raccolti fanno ben sperare in vista delle elezioni del prossimo autunno.Le news in diretta sulla politica e sulla formazione del nuovo governo, dopo le elezioni del 25 settembre: i possibili ministri, Meloni e gli altri protagonisti • Totoministri: Bertolaso in ascesa, Pa ...