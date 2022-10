ITS Ermete | nuova opportunità per 20 giovani

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto Tecnico Superiore ‘’ di Avellino ha pubblicato un nuovo bando per il corso di “Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti”. Si tratta di un percorso di studio biennale, gratuito, che offre a 20, dai 18 ai 35 anni, l’di acquisire competenze tecnologiche e specialistiche che consentono all’80% dei diplomati di ottenere un’occupazione nel settore di riferimento. Al termine del corso gli studenti conseguono il “Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. Le lezioni si terranno presso la sede di Avellino. Gli ITS sono scuole pubbliche di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma, espressione di una strategia fondata sulla ...

