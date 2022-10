Germania | le proposte contro il caro gas | bolletta di dicembre pagata dallo Stato e da marzo un tetto nazionale ai prezzi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La commissione istituita dal governo tedesco per elaborare un piano per sgravare i consumatori dai drastici aumenti deiper gas e teleriscaldamento dopo 35 ore di consultazioni ha presentato una proposta di intervento in due fasi. Un versamento unico con il quale lorimborsi i costi dianticipati dagli utenti, prendendo a riferimento i consumi di settembre 2022, considerato come il mese col prezzo più elevato. Cui seguirebbe, da2023 sino ad almeno fine aprile 2024, la fissazione di unvero e proprio ai. Sull’80% del fabbisogno di famiglie e piccole attività registrato nel settembre 2022 verrebbe garantito un prezzo lordo prefissato di 12 cent Kw/h per il gas e 9,5 cent Kw/h per il teleriscaldamento. Per le necessità industriali sarebbe invece ...

...e ledella Commissione europea, quando arriveranno, saranno discusse in un vertice straordinario dei ministri dell'Energia che verrà convocato dalla presidenza ceca a novembre. La...Per questo motivo, insi è deciso di non far pagare le bollette del gas a tutti i ... Il governo Sholts ha ricevuto diversedalla commissione per il prezzo del gas . Ora è il momento ...Una riunione fra rappresentanti dei Länder e del governo ha affrontato il tema dei rifugiati in Germania. La CDU vuole ridurre gli ingressi.Riascolta Fmi: Italia e Germania in recessione nel 2023. Crescita frenata per Eurozona, Usa e Cina di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il So ...