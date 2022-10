Gas | l' ultimo suicidio della Ue | come brucia altri 10 miliardi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ci risiamo. Accordo vicino, passi avanti, traguardo in vista. Poi salta tutto di nuovo. All'deludente vertice di Praga di venerdì scorso Ursula von der Leyen, a scanso di equivoci, aveva avvertito tutti prima di entrare: «Oggi non decideremo niente». Che di fronte all'emergenza in atto non è proprio il massimo. Però, si vociferava tra le solite fonti Ue, sarà l'occasione per mettere tutte le carte sul tavolo e poi una soluzione si troverà. Stadi fatto che tra tetto parziale ai prezzi, corridoio dinamico, dialogo con i fornitori e altre mille sfumature, il percorso si è fatto incerto e confuso. Al punto che Mario Draghi, raccontano dei retroscena che il premier non ha mai smentito, si sarebbe rivolto direttamente alla stessa presidenteUe e ai premier di Germania e Olanda accusandoli di aver perso sette mesi preziosi a cincischiare su una ...