Francesco Totti e Noemi Bocchi | spunta un anello… E Ilary Blasi rivuole le scarpe

L'ex calciatore e la sua nuova fiamma beccati al ristorante con lo stesso prezioso al dito, segno di una promessa importante. La conduttrice tv reclama un centinaio di scarpe ...Nel giorno in cuiricorda suo padre Enzo , scomparso a seguito di complicazioni provocate dal Covid - 19 due anni fa e Striscia manda in onda la consegna del Tapiro al capitano, emergono ulteriori ...Nozze in vista per Francesco Totti e Noemi Bocchi Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, i fiori d’arancio per la coppia romana potrebbero essere vicini. Proprio mentre l’ex Capitano è ...Proprio stando a queste dichiarazioni, sembra che i loro beni siano al centro del divorzio. Cosa succederà ora tra Francesco Totti e Ilary Blasi Per cosa si stanno battendo i loro avvocati Sembra ...