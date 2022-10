Da Verdasco alla Next Gen | Bergamo ride

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il Maharashtra Open è un torneo ATP che si gioca a Pune, in India, e mette in palio circa 500.000 dollari di montepremi. Quest'anno è stato vinto da Joao Sousa, in finale sul finlandese Emil ...

Ubitennis

559 VITTORIE NEL CIRCUITO ATP - 39 anni il prossimo 15 novembre,ha giocato un 2022 gagliardo, in cui è rimasto a galla dopo essere sceso fino al numero 200 ATP. Ha vinto un Challenger a ...... Martinez, Kwon e Tiafoe, mentre quello che ha imprigionato Alcaraz ha visto succedersisbarra ...Open 2016 dopo averla ipotecata in virtù della sconfitta all'esordio con Fernando. Il ... ATP San Diego: gran fatica per Nakashima, ma arriva il successo. Comoda vittoria per Kudla su Verdasco Il Maharashtra Open è un torneo ATP che si gioca a Pune, in India, e mette in palio circa 500.000 dollari di montepremi. Quest'anno è stato vinto ...Aleksandar Vukic ha sconfitto in tre set lo spagnolo Verdasco: ai quarti di finale dell'ATP 250 di Sofia affronterà l'italiano Jannik Sinner ...