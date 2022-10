Covid Italia | balzo ricoveri in 7 giorni | report Fiaso

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ancora undeiin: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (). L’incremento, in linea con quello del 39% registrato nella settimana precedente, è tuttavia – si spiega nel– quasi completamente relativo ai cosiddetti pazienti ‘con’, ovvero arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al virus attraverso il tampone pre-ricovero. Rispetto aldel 4 ottobre, infatti, la quota di pazienti ricoverati ‘con’ è cresciuta del 64%, mentre ...

Sky Tg24

Bollettino vaccini12 ottobre 2022/ La quarta dose cresce dell'80% Lucio Poma: 'Lo Stato potrebbe farsi carico di pagare i fornitori' Mentre insi discute ancora del tetto al prezzo del ...... uno dei cavalli di battaglia storici di Fratelli d'. Questo tipo di tassazione prevederebbe ... Iscriviti subito Come prenotare la quarta dose di vaccino contro- 19, regione per regione ... Covid, le notizie di oggi. Fiaso:+37% ricoveri positivi ma perlopiù per altre cause. LIVE Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Ancora un balzo dei ricoveri Covid in Italia: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'11 ottobre negli ...Alcune misure di prevenzione, ancora oggi in vigore in Italia, secondo virologi e microbiologi non sono più coerenti con l’attuale situazione epidemiologica “Continuare a considerare il Covid come nel ...