Covid | i dati – 47 763 nuovi casi e 69 morti Sale la pressione sugli ospedali | altro aumento di 225 ricoveri

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono 47.763 idaregistrati oggi mercoledì 12 ottobre in Italia, frutto di 244.746 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Il tasso di positività è del 19,5% (ieri era al 19,8%). I decessi sono 69, che portano il totale deinegli ultimi tre giorni a quota 200.ancora laitaliani: nei reparti ordinari ci sono oggi 6.484 pazienti, con un ulteriore incremento di 225rispetto a ieri. Nelle terapie intensive restano 228 persone positive, con undi 4 posti letto occupati nelle ultime 24 ore. Il trend dei contagi resta in: oggi sono stati registrati ...

A soffrire di ansia e depressione, dopo il, è ben 45% degli under 37enni (una percentuale che sale al 49% per gli under 25). 'Idel Rapporto evidenziano chiaramente come la questione ...Bollettino12 ottobre 2022: ie la curva dei positivi . Bollettino12 ottobre 2022: la situazione negli ospedali . Bollettino12 ottobre 2022: la situazione nelle regioni . ...Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.223 tamponi molecolari e 17.762 antigenici con un tasso di positività al 17,4%. I ricoverati sono 534, 24 in più di i ...“E’ iniziata una nuova ondata covid-19: il Green Pass potrebbe tornare a farci compagnia nelle prossime settimane” Già solo a sentire la parola Green Pass riporta alla mente quel lungo periodo in cui ...