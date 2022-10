(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilcentrale della città di Avdiivka, nella regione del«è stato colpito» questa mattina, 12 ottobre, dagli attacchi dell’esercito russo. Per il momento, nell’esplosione risultano settee otto rimasti feriti. Ad annunciarlo è il governatore dell’oblast Pavlo Kyrylenko su Telegram, come riferisce il Kyev Indipendent. «Non c’era una logica militare in questo attacco, solo un desiderio sfrenato di uccidere il maggior numero possibile di persone e spaventare gli altri», ha dichiarato Kyrylenko. «Questa è l’essenza dei russi. Incapaci di resistere all’esercito ucraino, “combattono” condisarmati. Chiedo ancora una volta a tutti i residenti della regione di evacuare», ha poi concluso il governatore sui suoi canali social in cui ha condiviso le immagini della del ...

Open

6 ore farusse su Nikopol, tre civili feriti: tra loro una bimba di sei anni Tre civili, ... Non ho intenzione di negoziare, e nessuno è pronto a farlo, con la Russia sull'Ucraina,...Si chiamava: "escalation to de - escalation", ovvero una escalation militare, eseguita con... e doveva prendere decisioni in tempi molto ristretti, basandosi solo su quello che accadeva... Bombe sul mercato di Donetsk: 7 morti. Kiev accusa: «Mosca ridotta a combattere i civili» – Le foto Il camion bomba esploso sul ponte di Crimea sarebbe stato ispezionato a un check-point russo prima di saltare in aria. Lo riferisce il canale Telegram Mash, citato da Unian, mostrando un video dei ...Il governo tedesco ha registrato un aumento del 35% degli ingressi di migranti nel proprio territorio: pesa soprattutto la situazione in Ucraina, tensione tra i sindaci e l'esecutivo di Olaf Scholz ...