(Di mercoledì 12 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un'opportunità per trasformare un'idea progettuale in un prodotto o in un servizio: si apre oggi ildel. Grazie al programma dell'di Milano-tutti i componenti della comunità di Ateneo hanno la possibilità di avviare un progetto con il sostegno del finanziamento diffuso attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso. Saranno cinque le proposte che verranno selezionate – tra quelle presentate entro il 16 dicembre prossimo – da una commissione composta da rappresentanti del mondo accademico e delle aziende e istituzioni partner.Quattro le aree tematiche scelte per questa edizione, ciascuna legata ad un partner che co-finanzierà il team selezionato. EIT Raw materials, consorzio europeo che ...

Messina Oggi

...di legislatura ulteriore al. In pratica, un parlamentare o una parlamentare che abbiano svolto 6 anni di mandato potranno ricevere la pensione a 64 anni, a 63 se ne ha svolti sette e cosìUndegli employee ritiene che i problemi legati alla dotazione tecnologica e i relativi ... con un'autenticazione frammentata tra le varie app, software non comunicanti, attività manuali e... Al via il quinto bando Bicocca Università del Crowdfunding MILANO (ITALPRESS) – Un’opportunità per trasformare un’idea progettuale in un prodotto o in un servizio: si apre oggi il quinto bando Bicocca Università del Crowdfunding. Grazie al programma ...Oggi Claudio Evangelista davanti al giudice per l’assassinio del padre. La madre di Alice Scagni: “Anche per Alberto nessuno ha fatto nulla” ...