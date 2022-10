Università di Genova | Concorso per 25 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per selezionare 25 Figure Professionali come Ricercatore per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato di durata triennale. Bando diSi comunica che con decreto rettorale n. 4153 del 4 ottobre 2022 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento dia tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Dipartimento, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati: Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA): ...