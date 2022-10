Una scatola al giorno programma su Rai 2 | orario | ospiti | come funziona il game show con Paolo Conticini

Tutto pronto peral giorno , il game show in onda dall'11 ottobre 2022 alle 19.50 dal lunedì al venerdì su Rai 2. Ospiti e anticipazioni Da martedì 11 ottobre arriva su Rai2al giorno - il ......, in un momento in cui ci sono così tante cose diverse in giro, così tanti suoni, stili, possibilità, idee. E abbiamo pensato che saremmo stati molto più felici se non avessimo fattosola ...Debutta questa sera Una scatola al giorno, il nuovo game del preserale di Rai2. Paolo Conticini racconta a TvBlog questo nuovo progetto.Paolo Conticini si sdoppia. Da stasera, sarà infatti in onda sia sul Nove, alle 19.15, con il game (in replica) Cash or Trash – Chi Offre di Più, sia su Rai 2, alle 19.50, dove prenderà il via Una Sc ...