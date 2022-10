Serie A | Daniele De Rossi esordisce in panchina

(Di martedì 11 ottobre 2022) 2022-10-10 16:34:24A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lleggi l’ora diDe. Come riportano diversi media in Italia, tra cui Di Marzio o Sky Sport Italia, l’ex centrocampista della Roma o del Boca Juniors (oltre a essere stato campione nel 2006 con l’Italia) firma con la SPAL diB come nuovo capo allenatore. La squadra di Ferrara è 14° nellaB italiana (Seconda Divisione) dopo appena due vittorie in 9 partite. Roberto Venturato è stato licenziato e Joe Tacopinail proprietario americano della SPAL, ha deciso di affidarsi aDeper la posizione. Come spiega Di Marzio, questo è stato comunicato alla rosa e mancano solo gli ultimi dettagli. Firma fino al 2024. De ...

Il 6 gennaio 2020 l'addio al calcio, ora è finalmente arrivato il momento di iniziare una seconda vita. comincerà la sua carriera da allenatore a , sarà alla guida della Spal inB : da tempo aspettava l'occasione giusta - - per mettersi in gioco assieme al suo staff (già pronto) e l'opportunità è nata sabato pomeriggio, dopo la sconfitta per 2 - 0 a Frosinone. La Spal ...... dopo Fabio Cannavaro, Filippo Inzaghi e Fabio Grosso, siederà su una panchina di una squadra diB, categoria dove peraltro si fa valere ancora, e in campo, Gigi Buffon.De Rossi ha ...Prima ancora di smettere di giocare, De Rossi non aveva mai nascosto la sua ambizione di diventare un giorno allenatore. Per questo appesi gli scarpini al chiodo, De Rossi ha effettuato il corso di Co ...La Juventus è pronta a salutare Cuadrado: scenario clamoroso per il prossimo calciomercato estivo, rispunta la rivale.