Sciopero corrieri GLS a Roma e nel Lazio mercoledì 12 ottobre | ecco perché e cosa chiedono | consegne a rischio

(Di martedì 11 ottobre 2022)domani ae nel. È previsto, infatti, per12lodied addetti alla logistica delle sedi di Fiumicino e Fianono. Ad incrociare le braccia per 24 ore saranno circa 300 dipendenti di GLS. Leggi anche:aereo, ItaliaRimborso: “come chiedere il rimborso”GLS ae nelLonasce da una serie di improduttivi incontri tra il sindacato e l’azienda che ormai vanno avanti da circa un anno. La protesta è stata indetta dalla Filt Cgil e ha come fine quello di manifestare il dissenso dei lavoratori rispetto alle ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Scontri tra polizia eSda durante lo, ci sono feriti: "Scaraventati giù ...Revocato lodeiDa qui, che era stato proclamato ad oltranza, revocato. 'Si procederà adesso - fa sapere la Filt Cgil - a un passaggio con i lavoratori per l'approvazione ...Le motivazioni della protesta Dopo aver atteso invano il concretizzarsi della trattativa tra sindacato ed azienda, che — come detto — va avanti da un anno, i lavoratori hanno decido di indire lo ...Sciopero di un’ora, il 13 ottobre dalle 10 alle 11, con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Hitachi di Pistoia. Lo ha indetto a Fiom Firenze-Prato-Pistoia, contro il caro-bollette ...