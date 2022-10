Saramago | nel centenario dello scrittore esce il libro inedito ‘La vedova’

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il romanzo di José, che gli è valso il Premio Nobel per la Letteratura 1998, quando aveva soli 24 anni, è stato tradotto in italiano neldi nascitaportoghese. Il romanzo di esordio diJoséIlè stato tradotto, col titolo originale La vedova, da Rita Desti e pubblicato da Feltrinelli, rendendo omaggio allocon un’edizione speciale nell’Universale Economica. L’opera ha come temi centrali l’amore, il tempo e la malattia: la protagonista della storia è una figura femminile, Maria Leonor, vedova e madre di due figlie, che dopo la perdita del marito è sopraffatta dalla difficile gestione della fattoria di famiglia in Alentejo. Dopo mesi trascorsi in una profonda depressione decide ...

Agenzia ANSA

... provenienti da ogni parte del mondo: Alessandro Baricco, Michela Murgia, Pilar del Río Gonçalves (presente in fiera per un ricordo del Premio Nobel Josècentenario della nascita), Paul ...Tra gli altri grandi ospiti stranieri annunciati: Pilar del Río Goncalves, presente in fiera per un ricordo del marito, il Premio Nobel Josècentenario della nascita il 16 novembre 1922;... ANSA/ Saramago, nel centenario esce inedito La vedova - Libri - ANSA Torna Più libri più liberi 7 - 11 dicembre, La Nuvola – Roma Il tema di questa edizione: Perdersi e ritrovarsi Lorenzo Mattotti firma il manifesto ...Nel centenario della nascita di Jose Saramago, esce per la prima volta in italiano, con il titolo originale 'La vedova', il romanzo d'esordio del Premio Nobel per la Letteratura 1998. (ANSA) ...