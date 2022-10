Rabiot | ci risiamo | il francese non cambia mai

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 11 ottobre 2022) Adriennon è stato in grado di prendersi in mano la Juve, con ilche ormai è sempre più fuori dal mondo bianconero. La sconfitta di San Siro contro il Milan mette ancora più in crisi la Juventus di Massimiliano Allegri con un netto e chiaro 2-0 che non lascia possibilità di replica, con Adrienche ancora una volta dimostra tutti i suoi grandissimi limiti dopo la bella doppietta contro il Maccabi Haifa in Champions League. LaPresseSembrava essere uscita dalle sabbie mobili la Juventus grazie alle due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi Haifa, ma purtroppo è ripiombata immediatamente nelle tenebre. Contro il Milan è arrivato la sconfitta tanto Chiara quanto insindacabile che ha messo ancora una volta in crisi totale la Vecchia Signora. Ovviamente le critiche attorno Massimiliano Allegri si stanno facendo ...