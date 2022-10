Premier | caso VAR stile Juve-Salernitana | nessuna immagine per il gol di Martinelli

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un nuovoVAR si è verificato nel big match diLeague tra Arsenal e Liverpool. Una dinamica che ricorda quanto successo inntus-, quando ai bianconeri è stato annullato il goal di Milik per il fuorigioco di Bonucci, nonostante la posizione di Candreva che teneva in gioco il difensore della squadra di Allegri. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Inter News 24

... grazie per il sostegno 'Ho avuto una conversazione telefonica con ilitaliano Mario Draghi. 3 ore fa Il ministro russo Lavrov: "Armi nucleari solo indi rischio di annientamento della ...Ilisraeliano Yari Lapid ha infatti annunciato "l'accordo storico" sui confini marittimi ... dopo i timori di escalation indi fallimento dei negoziati e dovrebbe facilitare per le ... Inter, occhi in Premier in caso di addio di Skriniar. Questi i due nomi seguiti Una condanna definitiva può arrivare a Berlusconi dal Ruby ter, ed entro la fine della legislatura. Per lui sarebbe di nuovo decadenza. Ma con un ministro ...Una foto di gruppo, sullo scalone di Palazzo Chigi. E un brindisi rapido, con spumante rigorosamente italiano, nella sala del Consiglio dei ministri, per un congedo «sobrio, modello Draghi», scherzano ...