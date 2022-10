(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa polizia ha smantellato una rete di utenti che, su una nota piattaforma di messaggistica, scambiavapornografico realizzato mediante sfruttamento di minori. Le indagini dei poliziotti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Torino ha concluso una complessa operazione di contrasto allaonline, che ha condotto all’esecuzione di 12 decreti di perquisizione e alla denuncia di altrettanti soggetti, di cui 4 minorenni, responsabili di detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di minori di anni 18. Tra questi, 3 sono tratti in arresto in Campania, Calabria e Lombardia e sequestrati migliaia di file. L’attività, diretta dalla Procura di Torino – gruppo criminalità organizzata e reati informatici e coordinata dal Centro nazionale di contrasto alla ...

anteprima24.it

... nuova frontiera di un mercato ignobile, quello della. Blitz all'alba di ieri ... Traffico di fotografie e immagini di minorenni , un mercatograzie alla strategia messa in campo ...... una complessa operazione di contrasto allaonline che ha portato gli investigatori ... Gli investigatori partenopei hannotutto ciò agendo in modalità undercover e dunque ... Pedopornografia, scoperto scambio di materiale minorile: 12 denunce MESTRE - Bambini e bambine. Piccoli, tutti comunque minorenni. Ripresi e fotografati nelle parti intime o durante rapporti a cui qualcun altro li aveva obbligati per alimentare il mercato ...Il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati Alessandro Pruiti Ciarello e Vincenzo Amato che chiedevano la revoca del provvedimento ...