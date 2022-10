MotoGP | GP Australia 2022 | Phillip Island pista favorevole a Ducati o Yamaha? Analisi del layout

(Di martedì 11 ottobre 2022) Assimilato il weekend di riposo successivo all’estenuante trittico intercontinentale dipanatosi tra l’Aragona e l’Indocina, con scalo intermedio in Giappone, laè pronta a riaccendere i motori. È senza dubbio con grande piacere che i centauri si preparano a riscoprire il contesto di, dove non si corre ormai dal 2019. Il GP d’è infatti stato cancellato per due anni di fila a causa delle dinamiche generate dalla pandemia, ma fortunatamente in questopuò fare il proprio trionfale ritorno in calendario. L’autodromo costruito sull’omonima isola, posta poche decine di chilometri a sud di Melbourne, è considerato uno dei più belli e scenografici del mondo. Caratterizzato da un’altimetria variegata, in alcuni tratti lambisce letteralmente una scogliera a strapiombo sullo ...

La gara in Thailandia non è andata come speravamo, la pioggia ci ha sorpreso, un aspetto su cui lavorare sodo anche qui per affrontare al meglio i GP che verranno trae Malesia, notoriamente due luoghi dal meteo incerto'.Inandrà in scena la terz'ultima gara del Mondiale: riuscirà a Bagnaia il 'sorpasso' in ... Il Gran Premio è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sporte ...Dopo una settimana per tirare il fiato, la MotoGP riparte dall’Australia da cui manca dal 2019 perché per combattere la pandemia il Paese australe aveva imposto severe restrizioni. Secondo i tecnici B ...Terzultima gara stagionale per la MotoGP: questa volta l'appuntamento è a Phillip Island, per il Gran Premio di Australia. Ecco gli orari TV delle prove, delle qualifiche e delle gare di MotoGP, Moto2 ...