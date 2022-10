Morta Angela Lansbury | le cause della morte dell’attrice de La signora in giallo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Quali sono ledi, l’attrice nota per aver interpretato Jessica Fletcher ne Lain? La grande artista aveva 96 anni e fra pochi giorni ne avrebbe compiuto 97. Ha recitato anche in numerosi film e musical. Lesarebbero naturali, vista anche l’età avanzata. A dare la notiziasuaè stata la famiglia, che in un comunicato ha scritto che“èserenamente mentre dormiva, nella sua casa di Los Angeles all’1:30 del mattino”. Come si legge dal comunicato,Lasbury ènel sonno, serenamente, ...

l'attriceLansbury , che fra cinque giorni avrebbe compiuto 97 anni. Oscar alla carriera nel 2013, l'attrice irlandese naturalizzata statunitense è rimasta impressa nell'immaginario ...Lansbury: l'indimenticabile "signora in giallo" aveva 96 anni. La notizia è stata riportata dai media americani.Lansbury è, l'attrice de La signora in giallo aveva 96 anni. ...È morta Angela Lansbury, nota dal pubblico italiano e non solo per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie «La signora in giallo». L’attrice aveva 96 anni. Lo riportano i media americani citando la ...: l’attrice inglese, premio Oscar, si è spenta nel sonno nella sua casa di Los Angeles, a pochi giorni dal suo 97esimo compleanno. Nata a Londra, Angela Lansbury era diventata popolarissima interpreta ...